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    Хау: Потрясающий вечер для «Ньюкасла»

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о разгромной победе в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:1).

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «Потрясающий вечер для нас, так много историй, о которых можно поговорить. Я рад за клуб и болельщиков. То, что они нам сегодня подарили, было просто невероятно.

    Нам приходилось очень хорошо защищаться, и наш дух был великолепен. Мы создали хорошие моменты в первом тайме и агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой», — приводит слова Хау BBC.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). ПСЖ — на 2-й позиции (3).

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