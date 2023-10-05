«Лугано» отыгрался с 0:2 и обыграл «Бешикташ» в матче ЛК

Обзор матчей группы D в Лиге конференций.

В одной из встреч «Лугано» сделал камбэк и обыграл «Бешикташ» (3:2).

Первый 2 гола забила турецкая команда, дублем отметился Венсан Абубакар.

После этого забивал только «Лугано». Голами отличились Игнасио Алиседа, Шкелким Влади и Эрик Байи.

Футбол. Лига конференций. Группа D Бешикташ — Лугано 2:3 Голы: 1:0 Венсан Абубакар (38'), 2:0 Венсан Абубакар (52'), 2:1 Игнасио Алиседа (81'), 2:2 Шкельким Влади (86'), 2:3 Эрик Бейи (автогол) (90') Бешикташ: Эрсин Дестаноглу, Валентен Розье, Эрик Бейи, Омар Коллей, Артур Масуаку, Салих Учан (Демир Тыкназ, 81'), Амир Хаджиахметович, Алекс Окслейд-Чемберлен (Джексон Мулека, 66'), Рашид Геззаль (Онур Булут, 66'), Венсан Абубакар (Бактийор Зайнутдинов, 77'), Дженк Тосун (Милот Рашица, 46') Лугано: Амир Саипи, Крешник Хайризи (Шкельким Влади, 74'), Ларс Лукас Маи, Джон Эспиноса (Янис Симиньяни, 74'), Ренато Штеффен, Хонатан Саббатини (Игнасио Алиседа, 65'), Анто Гргич, Уран Бислими (Роман Мацек, 65'), Маттиа Боттани, Жан Целар, Albian Hajdari (Аллан Аригони, 65') Предупреждения: Валентен Розье (43'), Маттиа Боттани (43'), Валентен Розье (61')

«Лугано» занимает 1-е место в своей группе (4 очка), а «Бешикташ» — на 3-й строчке (1).

В параллельном матче «Брюгге» минимально обыграл «Буде/Глимт» (1:0). Единственный гол на счету Ханса Ванакена.

Футбол. Лига конференций. Группа D Будё-Глимт — Брюгге 0:1 Гол: 0:1 Ханс Ванакен (20') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Бреде Мо (Исак Хельстад Амундсен, 90'), Один Бёртуфт, Фредрик Бьёркан (Адам Сёренсен, 72'), Фредрик Шёвольд, Ульрик Салтнес (Сондре Фет, 72'), Патрик Берг, Альберт Грёнбек, Тобиас Гулликсен (Оскар Капскармо, 90'), Фарис Мумбанья, Амаль Пеллегрино (Нино Жугель, 72') Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер, Йорне Спилерс, Брандон Мехеле, Денис Одои, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика (Каспер Нильсен, 87'), Уго Ветлесен, Михал Скурась (Сион Хомма, 83'), Игор Тиаго (Ферран Жутгла, 55'), Philip Zinckernagel (Тажон Бушанан, 55') Предупреждения: Михал Скурась (36'), Максим Де Кёйпер (44'), Тобиас Гулликсен (63'), Альберт Грёнбек (66'), Фредрик Бьёркан (71')

«Брюгге» занимает 2-е место в своей группе (4), а «Буде/Глимт» — на 4-й позиции (1).