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    Тен Хаг: Нельзя совершать ментальные ошибки на таком уровне

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился комментарием после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» во втором туре Лиги чемпионов (2:3).

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    «У нас есть ментальные ошибки. Мы не можем допускать их на таком уровне, иначе нас накажут. Мы должны контролировать игру. Это касается нас всех. Вместе мы ожидаем большего.

    Хейлунн? Расмус забил два великолепных гола. Мы довольны им, но, конечно, мы не выиграли матч. Он может быть очень доволен своими голами», — цитирует тен Хага BBC.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Галатасарай» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка в двух встречах. «Манчестер Юнайтед» находится на последней строчке, у «красных дьяволов» нет ни одного очка.

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