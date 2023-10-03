Гендиректор «Пари НН»: Поддержим изменение формата РПЛ, если оно принесет дополнительные финансы

Генеральный директор «Пари НН»рассказал, в каком случае его клуб поддержит изменение формата РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Давид Мелик-Гусейнов Фото: vremyan.ru

«Сейчас эти изменения обсуждают все, очень актуальные вопросы для нашего футбола.

Нужно понимать, что это не только изменение формата, но и изменение финансовых потоков. Это не так просто и не так быстро сделать.

Мы находимся в постоянном диалоге по поводу этих изменений. Конкретные пункты обсуждать сложно так как четких и сформулированных пунктов изменения формата пока нет.

Но мы в любом случае готовы поддержать эти реформы, если они будут исходить из интересов нашего клуба и принесут нам дополнительные финансовые потоки», — приводит слова Гусейнова Sport24.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.