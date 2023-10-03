ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский — форвард «Барселоны»Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября
  • 14:17
    • Стали известны стартовые составы на матча Кубка России «Урал» — «Рубин»
  • 14:06
    • Клотет уволен из «Торпедо»
  • 13:29
    • «Витязь» уволил главного тренера Завьялова
    Все новости спорта

    Гендиректор «Пари НН»: Поддержим изменение формата РПЛ, если оно принесет дополнительные финансы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России
    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, в каком случае его клуб поддержит изменение формата РПЛ.

    Давид Мелик-Гусейнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Мелик-Гусейнов

    «Сейчас эти изменения обсуждают все, очень актуальные вопросы для нашего футбола.

    Нужно понимать, что это не только изменение формата, но и изменение финансовых потоков. Это не так просто и не так быстро сделать.

    Мы находимся в постоянном диалоге по поводу этих изменений. Конкретные пункты обсуждать сложно так как четких и сформулированных пунктов изменения формата пока нет.

    Но мы в любом случае готовы поддержать эти реформы, если они будут исходить из интересов нашего клуба и принесут нам дополнительные финансовые потоки», — приводит слова Гусейнова Sport24.

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Медведеву и Звереву понадобится третий сет?
  • Зверев — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одержит ли «МЮ» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры