Гендиректор «Пари НН»: Поддержим изменение формата РПЛ, если оно принесет дополнительные финансы

Давид Мелик-Гусейнов Фото: vremyan.ru
«Сейчас эти изменения обсуждают все, очень актуальные вопросы для нашего футбола.
Нужно понимать, что это не только изменение формата, но и изменение финансовых потоков. Это не так просто и не так быстро сделать.
Мы находимся в постоянном диалоге по поводу этих изменений. Конкретные пункты обсуждать сложно так как четких и сформулированных пунктов изменения формата пока нет.
Но мы в любом случае готовы поддержать эти реформы, если они будут исходить из интересов нашего клуба и принесут нам дополнительные финансовые потоки», — приводит слова Гусейнова Sport24.
«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.