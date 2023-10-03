Гончаренко: Мы выиграли по делу

Главный тренер екатеринбургскогоподелился впечатлениями от матча 5-го тура Кубка России с казанским(2:0).

«Мы были немного зажаты минут 30, потому что давно не выигрывали, это довлело над нами. Мы очень много играли в длину, где не следовало. Нам было важно сегодня победить, думаю, выиграли мы по делу. Начиная с 30‑й минуты, мы держали игру под контролем. Забили два и по атакующим действиям хорошо смотрелись.

Мы ждём, что Шеттине будет забивать. У него есть качества, и на тренировках забивает он достаточно разнообразно. В матче мы делали плановые замены, исходили из того, что определённым парням нужно было сделать паузу», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

После этого матча «Урал» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 8-ю очками в активе. «Рубин» — на последней 4-й позиции (4).