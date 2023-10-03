«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: счет матча 2:3, обзор голов

одержал волевую победу над(3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В 1-м тайме команды обменялись голами. Сначала нападающий «манкунианцев» Расмус Хойлунд вывел свою команду вперед, забив гол на 17-й минуте. Затем форвард «Галатасарая» Уилфрид Заха сумел сравнять счет на 23-й минуте.

На 67-й минуте встречи «красные дьяволы» вновь вышли вперед благодаря усилиям все того же Расмус Хойлунд. Форвард сделал дубль.

Спустя всего 4 минуты «Галатасарай» вновь сравнял счет. Полузащитник команды Керем Актюркоглу точным ударом забил 2-й гол своей команды.

Уже на 81-й минуте форвард турецкой команды Мауро Икарди принес победу «Галатасараю», мощно пробив по воротам — 3:2.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3 Голы: 1:0 Расмус Хёйлунн (17'), 1:1 Уилфрид Заха (23'), 2:1 Расмус Хёйлунн (67'), 2:2 Керем Актюркоглу (71'), 2:3 Мауро Икарди (81') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Софьян Амрабат (Антони Марсьяль, 89'), Ханнибал Межбри (Кристиан Эриксен, 46'), Каземиро, Мэйсон Маунт (Антони, 85'), Бруну Фернандеш, Расмус Хёйлунн, Маркус Рашфорд (Алехандро Гарначо, 69') Галатасарай: Фернандо Муслера, Кан Айхан (Виктор Нельссон, 85'), Анхелиньо (Тангай Н'Домбеле, 84'), Абдулкерим Бардакчи, Давинсон Санчес, Саша Боэ, Керем Актюркоглу, Тете (Барыш Йылмаз, 62'), Лукас Торрейра (Сержиу Оливейра, 61'), Мауро Икарди, Уилфрид Заха (Дрис Мертенс, 72') Предупреждения: Лукас Торрейра (31'), Каземиро (35'), Диогу Далот (38'), Саша Боэ (61'), Каземиро (77'), Сержиу Оливейра (86')

После этого матча «Галатасарай» занимает 2-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). «Манчестер Юнайтед» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.