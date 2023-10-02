Московский «Локомотив» на своем поле сыграет против «Ростова» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток встречи прозвучит 3 октября в 17:15 по московскому времени. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

Московский клуб идет вторым в своей группе. Впереди «Ростов», который опережает «железнодорожников» на один балл. «Локомотив» на данный момент имеет в своем активе 7 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 4:3.

Подопечные Михаила Галактионова начали участие в турнире с двух побед подряд в основное время. «Локомотив» в волевом стиле обыграл «Урал» (2:1), а во втором туре с минимальным счетом взял верх над «Рубином» (1:0).

А вот в двух последующих матчах «железнодорожники» набрали лишь одно очко. Первое поражение в турнире «Локомотив» потерпел как раз от «Ростова», уступив «желто-синим» на выезде (1:2), а в крайнем туре москвичи после нулевой ничьи с «Уралом» в Екатеринбурге проиграли сопернику по пенальти.

Напомним, что в чемпионате России команда Галактионова идет третьей в турнирной таблице, набрав 18 очков в 10-ти матчах. В крайнем туре «Локомотив» вырвал победу у «Пари НН», забив дома единственный гол на 83-й минуте встречи.

«Ростов»

«Ростов» с 8 очками возглавляет турнирную таблицу своей группы. Подопечные Валерия Карпина за 4 тура отпраздновали 3 победы и один раз потерпели поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 4:3.

Единственное поражение «Ростов» потерпел во втором туре в Екатеринбурге против местного «Урала» (0:1). До этого «желто-синие» открыли для себя турнир домашней победой над «Рубином» (1:0).

Далее «Ростов» удержал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:1), а в крайнем туре только в серии пенальти смогли одолеть «Рубин» в Казани. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В чемпионате России «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны стыковых матчей. За 10 туров подопечные Валерия Карпина заработали 10 очков, забив 15 голов и пропустив при этом 21 раз. В крайнем туре первенства «желто-синие» дома отыграли отставание в два мяча в матче с «Уралом», сыграв вничью (2:2).

Личные встречи

В 10-ти последних официальных очных матчах на счету каждой из команд по 4 победы и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с коэффициентом 2.15.