ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» — «Спартак»Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор» «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Нет Родри — нет побед. «Волки» ошеломили «Ман Сити», сорвав идеальный старт чемпионов в АПЛ
  • 00:02
    • «Атлетико» сделал камбэк и переиграл «Кадис»
  • 20:38
    • Карпин или Черчесов возглавят «Спартак» в случае отставки Абаскаля
  • 18:29
    • «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, Горшков оформил дубль
  • 23:46
    • «Рома» уверенно победила «Фрозиноне»
  • 23:44
    • «Ренн» уверенно победил «Нант»
  • 21:16
    • Абаскаль считает игру с «КС» худшей под его руководством
  • 20:59
    • «Ахмат» и «Динамо» поделили очки
    Все новости спорта

    «Локомотив» быстро переедет ростовчан

    «Локомотив» — «Ростов». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Ростов Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наир Тикнизян
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 17:15 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 03 Октября 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 17:15 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» находятся на некотором подъеме. Москвичи, неудачно начав чемпионат, уже третьи в турнирной таблице РПЛ.

    Вот только пропускает команда Михаила Галактионова немало. В 10 матчах чемпионата в воротах москвичей побывало 14 мячей.

    Коэффициенты матча Локомотив — Ростов

    1X2Новым игрокам
  • 1.654.305.20Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок «Локомотив» провел успешно. Дома с минимальным счетом удалось додавить «Пари НН».

    Все прогнозы на футбол

    Причем до того «железнодорожники» сенсационно переиграли «Зенит» (2:1). Правда, все никак не ладится с голами у Артема Дзюбы, забившего только 2 мяча в РПЛ.

    «Локомотив» наверняка предстанет в экспериментальном кадровом сочетании. Между тем, хозяева постараются выбиться в лидеры своей группы Кубка.

    «Ростов»

    Эта команда проводит сезон, словно на американских горках. «Ростову» не хватает стабильности, как в игре, так и в результатах.

    Ростовчане имеют заметные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущен уже 21 мяч в 10 матчах.

  • Академики с тросточками. Исторический провал «Зенита» в Оренбурге
  • Реакция спортивных СМИ на второе подряд поражение действующего чемпиона
  • 30/09/2023

    • Минувший тур принес команде очередное разочарование. «Ростов» в родных стенах не смог справиться с «Уралом» (2:2).

    А вот в Кубке России дела у ростовчан обстоят весьма неплохо. Команда Валерия Карпина находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    И уж точно «Ростов» постарается дать бой москвичам. Да и пора бы «желто-синим» прерывать свой опостылевший ничейный сериал.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ростова» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.15.

    «Локомотив» нынче на коне, тогда как ростовчане традиционно имеют заметные проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Родина — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Металлист 1925
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сокол — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торино — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Варберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» быстро переедет ростовчан
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры