«Локомотив»
«Железнодорожники» находятся на некотором подъеме. Москвичи, неудачно начав чемпионат, уже третьи в турнирной таблице РПЛ.
Вот только пропускает команда Михаила Галактионова немало. В 10 матчах чемпионата в воротах москвичей побывало 14 мячей.
Коэффициенты матча Локомотив — Ростов
Свой предыдущий поединок «Локомотив» провел успешно. Дома с минимальным счетом удалось додавить «Пари НН».
Причем до того «железнодорожники» сенсационно переиграли «Зенит» (2:1). Правда, все никак не ладится с голами у Артема Дзюбы, забившего только 2 мяча в РПЛ.
«Локомотив» наверняка предстанет в экспериментальном кадровом сочетании. Между тем, хозяева постараются выбиться в лидеры своей группы Кубка.
«Ростов»
Эта команда проводит сезон, словно на американских горках. «Ростову» не хватает стабильности, как в игре, так и в результатах.
Ростовчане имеют заметные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущен уже 21 мяч в 10 матчах.
Минувший тур принес команде очередное разочарование. «Ростов» в родных стенах не смог справиться с «Уралом» (2:2).
А вот в Кубке России дела у ростовчан обстоят весьма неплохо. Команда Валерия Карпина находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
И уж точно «Ростов» постарается дать бой москвичам. Да и пора бы «желто-синим» прерывать свой опостылевший ничейный сериал.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.63.
На викторию «Ростова» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.15.
«Локомотив» нынче на коне, тогда как
Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.