«Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 17:15 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Железнодорожники» находятся на некотором подъеме. Москвичи, неудачно начав чемпионат, уже третьи в турнирной таблице РПЛ.

Вот только пропускает команда Михаила Галактионова немало. В 10 матчах чемпионата в воротах москвичей побывало 14 мячей.

Коэффициенты матча Локомотив — Ростов 1X2Новым игрокам 1.654.305.20Бонус$9500

Свой предыдущий поединок «Локомотив» провел успешно. Дома с минимальным счетом удалось додавить «Пари НН».

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Причем до того «железнодорожники» сенсационно переиграли «Зенит» (2:1). Правда, все никак не ладится с голами у Артема Дзюбы, забившего только 2 мяча в РПЛ.

«Локомотив» наверняка предстанет в экспериментальном кадровом сочетании. Между тем, хозяева постараются выбиться в лидеры своей группы Кубка.

«Ростов»

Эта команда проводит сезон, словно на американских горках. «Ростову» не хватает стабильности, как в игре, так и в результатах.

Ростовчане имеют заметные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущен уже 21 мяч в 10 матчах.

Минувший тур принес команде очередное разочарование. «Ростов» в родных стенах не смог справиться с «Уралом» (2:2).

А вот в Кубке России дела у ростовчан обстоят весьма неплохо. Команда Валерия Карпина находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

И уж точно «Ростов» постарается дать бой москвичам. Да и пора бы «желто-синим» прерывать свой опостылевший ничейный сериал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.63.

На викторию «Ростова» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.15.

«Локомотив» нынче на коне, тогда как ростовчане традиционно имеют заметные проблемы в обороне .

Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.