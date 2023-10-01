Титов: Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям

Бывший игрок и тренерпрокомментировал поражение московской команды от(0:4).

«Первое, что надо отметить, — это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча. Давно мы не видели столько болельщиков на матче чемпионата.

Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у "Спартака", мне кажется, еще не было ни в одном матче. Первые шесть-семь минут, когда играли в штрафной самарцев, мне казалось, что должны забить и игра пойдет. То, чем славится Самара, — все маленькие, быстрые. Ничего нового они не предложили — были моменты, они забивали. Команда была по-хорошему настроена. Самара грамотно оборонялась, здесь тренерский штаб очень хорошо поработал.

Заслуживает ли "Спартак" такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры — я даже не буду называть фамилии, — они выпадают. Для меня стало шоком, как и для комментаторов, что поменяли Промеса.

По матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы. "Крылья Советов" очень симпатичны с первого тура», — цитирует Титова РИА Новости.

После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.