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    Осимхен: Моя любовь к эмблеме «Наполи» непоколебима

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сделал заявление после конфликтной ситуации с клубом.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами.

    Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к значку непоколебима, поскольку я ношу его с гордостью.

    Обвинения в адрес народа Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне.

    Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форза "Наполи"!» — написал Осимхен на своей странице в социальной сети.

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