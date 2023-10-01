Осимхен: Моя любовь к эмблеме «Наполи» непоколебима

Нападающийсделал заявление после конфликтной ситуации с клубом.

«Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами.

Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к значку непоколебима, поскольку я ношу его с гордостью.

Обвинения в адрес народа Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне.

Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форза "Наполи"!» — написал Осимхен на своей странице в социальной сети.