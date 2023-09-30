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    Игнашевич: Многое не получалось. Это, скорее, тренерское поражение

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче 10‑го тура РПЛ.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Надо поздравить ЦСКА с победой. Многое не получалось по ходу всего поединка. Безусловно, наша вина. Сейчас разберем игру, подумаем, что не так.

    Мы оба фланга поменяли, достаточно быстро сделали пять замен. Много не получалось. Это, скорее, тренерское поражение. Против такой системной команды, как ЦСКА, всегда сложно играть. Если система на систему не работает, значит, это тренерская вина в первую очередь.

    Мы сегодня не контролировали игру ни при переходах, ни в атаке, ни в обороне. Заслуженное поражение, наверное», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    ЦСКА прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и с 16 очками поднялся на шестое место. «Балтика» с 7 баллами остается на 14-й строчке в турнирной таблице.

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