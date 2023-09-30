Галактионов: Нужно было решать исход игры в первом тайме

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Перед матчем говорили, что ожидаем вязкой, тяжелой игры против хорошо организованной команды. Тем более после предыдущего эмоционального матча, который наложил свой отпечаток. У нас были моменты в первом тайме, которые нужно реализовывать. Нужно было решать исход игры в первом тайме. Малое количество ударов в створ? Нужно проанализировать. Мы наоборот поощряем и говорим, что нужно чаще использовать дальние удары, но мы все хотим разыграть, довести через взаимодействие комбинацию.

Гол в концовке? Вы всегда ищите закономерности. Есть группа игроков, которые усиливают игру команды по ходу матча. У нас есть оптимальные сочетания, но в зависимости от того, кто здоров, какой уровень готовности, когда идет игра у ребят. В каких‑то моментах нужно принимать решение и видоизменять игру команды. Всегда есть моменты, которыми ты доволен, кем недостаточно доволен. Есть ошибки, которые нужно исправлять и свои хорошие моменты развивать», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Пари НН» (14) идет на 8-й строчке.