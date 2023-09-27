«Жирона» победила «Вильярреал» и вышла на первое место в Примере

На гол Дани Парехо гости ответили точными ударами Артема Довбика и Эрика Гарсии.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Жирона 1:2
Голы: 1:0 Даниэль Парехо (пенальти) (49'), 1:1 Артем Довбик (56'), 1:2 Эрик Гарсия (61') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль (Маттео Габбиа, 78'), Айсса Манди, Альфонсо Педраса, Йереми Пино (Илиас Акомах, 59'), Даниэль Парехо (Мануэль Тригерос, 88'), Этьен Капу (Рамон Терратс, 59'), Алекс Баэна, Хосе Моралес Луис (Бен Бреретон, 78'), Александр Сёрлот Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Эрик Гарсия (Дейли Блинд, 89'), Арнау Мартинес (Ян Коуту, 52'), Иван Мартин (Порту Кристиан, 53'), Алейш Гарсия, Виктор Цыганков (Jhon Elmer Solis, 89'), Янхель Эррера, Артем Довбик (Кристиан Стуани, 69'), Савио Предупреждения: Йереми Пино (16'), Янхель Эррера (58'), Алекс Баэна (88'), Бен Бреретон (90 + 2'), Мигель Гутьеррес (90 + 2')
«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.
Календарь и таблица испанской Примеры
В параллельной игре «Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью 2:2.
На голы Юри Берчиче и Иньяки Уильямс гости ответили забитыми мячами Гастона Альвареса и Хуана Латасы.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Хетафе 2:2
Голы: 1:0 Юри Берчиче (6'), 1:1 Гастон Альварес (51'), 2:1 Иньяки Уильямс (62'), 2:2 Хуанми Латаса (83') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес (Йерай Альварес, 46'), Юри Берчиче, Микель Весга (Дани Гарсия, 65'), Андер Эррера (Беньят Прадос Диас, 82'), Ойан Сансет, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Икер Муньяин, 85'), Горка Гурусета (Рауль Гарсия, 65') Хетафе: Давид Сория, Диего Рико Сальгуэро, Гастон Альварес, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас (Хосе Кармона, 77'), Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович (Хайме Мата, 85'), Мауро Арамбарри (Даконам Ортега Дьене, 77'), Карлос Аленья (Хуанми Латаса, 65'), Борха Майораль, Fabrizio Angileri (Оскар Родригес, 65') Предупреждения: Айтор Паредес (2'), Дамиан Суарес (6'), Горка Гурусета (58'), Fabrizio Angileri (83'), Оскар Родригес (90 + 1'), Йерай Альварес (90 + 2'), Даконам Ортега Дьене (90 + 4'), Рауль Гарсия (90 + 6'), Омар Альдерете (90 + 10') Удаления: Ойан Сансет (45 + 1'), Pepe Bordalas (90 + 6')
«Атлетик» с 14 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице. У «Хетафе» 8 баллов и 10-я позиция.