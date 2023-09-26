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    Источник: Зидан намерен тренировать только сборную Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Известный тренер Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру, сообщает Todofichajes.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По информации источника, специалист хочет возглавить только национальную команду Франции.

    Отмечается, что Зидан собирается дождаться окончания чемпионата Европы 2024 года, после чего будет возможен вариант его назначения. Сейчас французскую сборную тренирует Дидье Дешам, который в 2018 году выиграл с «трехцветными» чемпионат мира.

    Зидан работал главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

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