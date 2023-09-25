Осинькин рассказал о возможном уходе из «Крыльев» в другие команды

Главный тренервысказался о возможном уходе из самарского клуба в другие команды на фоне удачных результатов самарцев в РПЛ.

«Я тренер футбольного клуба "Крылья Советов". Меня, как и любых наших футболистов, всегда куда‑то могут позвать. Но нет смысла об этом говорить, потому что надо жить настоящим.

Сейчас мы находимся здесь. Хочется поблагодарить большое количество людей, которые пришли посмотреть на нас. Мы тоже должны быть благодарны болельщикам. Мы просто живём сегодняшним днём», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

После 9-и туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В последнем матче самарцы обыграли на своем поле «Сочи» со счетом 2:1.

В следующей встрече подопечные Осинькина встретятся 1-го октября со «Спартаком».