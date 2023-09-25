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    Клишина: После приезда Месси в Майами начался настоящий футбольный бум

    Футбол Интер Майами MLS
    Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказал, как в Майами отреагировали на приезд Лионеля Месси.

    Дарья Клишина
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    Дарья Клишина

    «Это была очень большая новость. Для меня лично это тоже немаловажно, потому что старший сын еще в прошлом году выразил желание заниматься футболом. Не американским, а именно классическим, соккером.

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    • На самом деле в Майами и до прихода Месси было огромное количество футбольных секций, а сейчас их стало еще больше. Это на самом деле бум. Все эти секции теперь просто забиты!», — приводит слова Клишиной «Чемпионат».

    Месси перешел в «Интер Майами» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

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