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    Команда Захаряна забила 4 гола в ярком матче

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    В матче 6-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Хетафе» со счетом 4:3, по ходу матча уступая 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян пропускал встречу из-за болезни.

    Микель Оярсабаль
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    Микель Оярсабаль

    Уже на 2-й минуте японец Такефуса Кубо вывел хозяев вперед. «Хетафе» забил ответный мяч на 39-й минуте усилиями Карлеса Аленьи. А уже в добавленное к первому тайму время форвард гостей Борха Майораль реализовал пенальти.

    На 61-й минуте уже лидер «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль точно исполнил 11-метровый, а за две минуты до конца основного времени оформил дубль и сделал счет 4:2. «Хетафе» удалось отквитать один мяч на 90+2 минуте, его автором стал Хуан Латаса.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Хетафе 4:3
    Голы: 1:0 Такэфуса Кубо (2'), 1:1 Карлос Аленья (39'), 1:2 Борха Майораль (пенальти) (45 + 5'), 2:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (61'), 3:2 Брайс Мендес (67'), 4:2 Микель Оярсабаль (88'), 4:3 Хуанми Латаса (90 + 2') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Игор Субельдия (Хон Пачеко, 83'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Такефуса Кубо, Урко Гонсалес (Мартин Субименди, 58'), Беньят Туррьентес (Микель Мерино, 58'), Андер Барренечеа (Мохамед-Али Чо, 69'), Брайс Мендес, Садик Умар (Микель Оярсабаль, 58') Хетафе: Борха Майораль (Хуанми Латаса, 46'), Хайме Мата (Оскар Родригес, 78'), Карлос Аленья (Энтони Лосано, 78'), Хосе Кармона (Мауро Арамбарри, 68'), Даконам Ортега Дьене (Мэйсон Гринвуд, 68'), Неманья Максимович, Диего Рико Сальгуэро, Омар Альдерете, Стефан Митрович, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Диего Рико Сальгуэро (19'), Брайс Мендес (45 + 1'), Айэн Муньос (45 + 3'), Алехандро Ремиро (45 + 4'), Дамиан Суарес (49')

    В 7-м туре команда Захаряна отправится на выезд к «Валенсии», а «Хетафе» в Бильбао к «Атлетику».

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