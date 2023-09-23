ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бен Аскрен5 худших ударников за всю историю UFC
  • 16:00
    • «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:29
    • Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат»
  • 11:24
    • «Молодежка» сборной России сыграет с академиями топ-клубов Бразилии
  • 11:06
    • Роналду рассказал, когда завершит карьеру
  • 10:41
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Сочи
    «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»

    Первый гол самарцы забили уже на 4-й минуте встречи. 19-летний форвард «Крыльев» Никита Салтыков оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч после прострела в штрафную и благодаря рикошету отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

    На 41-й минуте полузащитник хозяев Амар Рахманович забил 2-й гол своей команды. Форвард подобрал мяч, ворвался в штрафную и молниеносно нанес удар в нижний угол ворот — 2:0.

    Уже на 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Крыльев». Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа уверенно пробил с точки и сократил отставание команды до минимума.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Сочи 2:0
    Голы: 1:0 Никита Салтыков (4'), 2:0 Амар Рахманович (41') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Матео Барач, Юрий Горшков, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Николай Рассказов, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Никита Салтыков Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Игорь Юрганов, Marcelo Alves, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Амир Батырев, Артём Макарчук, Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе, Никита Бурмистров Предупреждения: Кристиан Нобоа (47'), Никита Бурмистров (57'), Marcelo Alves (67')

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 13-й строчке (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Мюнхенцы и на этот раз не удержат ворота на замке
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Манчестер Сити» забьет «Ноттингем Форест» больше трех мячей?
  • «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры