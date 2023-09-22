Зиньковский считает, что в «Спартаке» прибавил в оборонительных действиях

Хавбек московского «Спартака»ответил критикам, которые утверждают, что он слабо играет при отборе и не отрабатывает назад.

«Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещё с Самары. Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В "Спартаке" тот отрезок нужно было сыграть.

Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому», — сказал Зиньковский «Чемпионату».

Антон Зиньковский — воспитанник краснодарского футбола, начинал взрослую карьеру в «Чертаново», затем были «Крылья Советов», в 2022 году перешел в московский «Спартак». За «красно-белых» сыграл 35 матчей, забил 3 гола.