23 сентября в 17:00 по московскому времени действующий чемпион Англии и лидер нынешнего сезона «Манчестер Сити» дома сыграет против «Ноттингем Форест». За ходом матча 6-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» начал сезон с пяти побед подряд. За этот период «горожане» забили 14 голов и трижды пропустили. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ и опережает «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» на 2 балла.

В активе «горожан» победы над такими клубами, как «Бёрнли» (3:0), «Ньюкасл» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэм» (5:1), а в крайнем туре подопечные Гвардиолы со счетом 3:1 обыграли на выезде «Вест Хэм». Встреча против лондонцев получилась непростой и «Манчестер Сити» пришлось отыгрывать минимальное отставание после перерыва.

Команда Гвардиолы также успешно сыграла в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов против сербской «Црвены Звезды» (3:1). Сценарий встречи был аналогичен поединку с «Вест Хэмом», где «горожане» пропустили первыми, а затем забили трижды во втором тайме.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» по итогам 5-ти туров занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «лесников» 7 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 7:7.

В двух крайних матчах чемпионата коллектив Стива Купера заработал 4 очка. После победы над «Челси» на выезде (1:0), «Ноттингем Форест» в заключительном матче 5-го тура сыграл вничью с «Бёрнли» дома (1:1).

С «бордовыми» также была встреча 2-го раунда Кубка английской лиги в конце августа, где «красные» потерпели поражение с минимальным счетом (0:1). До этого «лесники» уступили «Арсеналу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3) соответственно, а также взяли верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил своего соперника со счетом 6:0, а гостевая встреча завершилась вничью 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.20.