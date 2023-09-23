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    «Манчестер Сити» забьет «Ноттингем Форест» больше трех мячей?

    «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Англии 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в шестом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Сентября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров, в которых набрал 15 очков.

    «Ман Сити» — единственная команда, которая до сих пор не потеряла ни одного очка в новой кампании.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ноттингем Форест

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  • 1.158.5019.00Бонус$9500
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    У команды Пепа Гвардиолы, как обычно, все хорошо — много забивает, мало пропускает и радует своих болельщиков ярким футболом.

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    Гвардиола, конечно же, будет это отрицать, но очень похоже на то, что «горожане» и в этом сезоне могут замахнуться на требл.

    Среди недели «Манчестер Сити» одержали волевую победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Действующий победитель турнира отдал первый тайм, но после перерыва просто смял сербов. То же самое можно было наблюдать и в недавних матчах АПЛ.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в пяти матчах семь очков.

    В начале недели «лесники» сыграли вничью на своем поле с «Бернли» — 1:1.

    И можно предположить, что команда Стива Купера осталась недовольна результатом. Все-таки перед этим она одержала гостевую победу над «Челси» (1:0).

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  • 15/09/2023

    • «Ноттингем Форест» не смог забить только в одном из шести матчей текущего сезона. Ранее им удалось отличиться на поле «Арсенала» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 8.40, а победу «Ноттингем Форест» — за 18.50.

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    В прошлом сезоне «Сити» разнес «лесников» на своем поле со счетом 6:0. А вот матч второго круга завершился вничью — 1:1.

    На этот раз будет что-то среднее — банда Пепа забьет два-три мяча и успокоится.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.20.

    Вряд ли хозяева будут стараться изо всех сил выиграть с очень крупным счетом. Во-первых, для них это уже второй матч на неделе, а во-вторых — вскоре после встречи с «Ноттингемом» их ждет встреча с «Ньюкаслом» в Кубке лиге. Поэтому есть смысл поберечь силы на игру с непростым соперником.

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    «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» забьет «Ноттингем Форест» больше трех мячей?
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