«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в шестом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров, в которых набрал 15 очков.

«Ман Сити» — единственная команда, которая до сих пор не потеряла ни одного очка в новой кампании.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.158.5019.00Бонус$9500

У команды Пепа Гвардиолы, как обычно, все хорошо — много забивает, мало пропускает и радует своих болельщиков ярким футболом.

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Гвардиола, конечно же, будет это отрицать, но очень похоже на то, что «горожане» и в этом сезоне могут замахнуться на требл.

Среди недели «Манчестер Сити» одержали волевую победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Действующий победитель турнира отдал первый тайм, но после перерыва просто смял сербов. То же самое можно было наблюдать и в недавних матчах АПЛ.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в пяти матчах семь очков.

В начале недели «лесники» сыграли вничью на своем поле с «Бернли» — 1:1.

И можно предположить, что команда Стива Купера осталась недовольна результатом. Все-таки перед этим она одержала гостевую победу над «Челси» (1:0).

«Ноттингем Форест» не смог забить только в одном из шести матчей текущего сезона. Ранее им удалось отличиться на поле «Арсенала» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 8.40, а победу «Ноттингем Форест» — за 18.50.

В прошлом сезоне «Сити» разнес «лесников» на своем поле со счетом 6:0. А вот матч второго круга завершился вничью — 1:1.

На этот раз будет что-то среднее — банда Пепа забьет два-три мяча и успокоится.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.20.

Вряд ли хозяева будут стараться изо всех сил выиграть с очень крупным счетом. Во-первых, для них это уже второй матч на неделе, а во-вторых — вскоре после встречи с «Ноттингемом» их ждет встреча с «Ньюкаслом» в Кубке лиге. Поэтому есть смысл поберечь силы на игру с непростым соперником.