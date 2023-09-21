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    Загребское «Динамо» разобралось с «Астаной», «Виктория» одолела «Балкани»

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    Подошли к концу поединки первого тура группового этапа Лиги конференций в группе C.

    «Динамо» Загреб
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    «Динамо» Загреб

    В одном из них загребское «Динамо» в родных стенах переиграло казахстанскую «Астану» со счетом 5:1. Дублем с пенальти отметился Бруно Петкович, еще по голу на счету Марко Булата, Антонио Марина и Тибора Халиловича. За гостей забил Камо Оганесян.

    Футбол. Лига конференций. Группа C
    Динамо З — Астана 3:1
    Голы: 1:0 Бруно Петкович (пенальти) (43'), 2:0 Бруно Петкович (пенальти) (53'), 3:0 Марко Булат (58'), 3:1 Камо Оганесян (78') Динамо З: Иван Невистич, Садех Мохаррами, Дино Перич, Бошко Шутало, Роберт Любичич, Марко Булат (Тибор Халилович, 65'), Йосип Мишич, Махир Эмрели (Лука Менало, 65'), Мартин Батурина, Габриэль Видович (Антонио Марин, 73'), Бруно Петкович (Сандро Куленович, 73') Астана: Фабьен Урега, Dembo Darboe, Марин Томасов, Ян Вороговский (Тимур Досмагамбетов, 62'), Стипе Лончар (Исламбек Куат, 62'), Макс Эбон, Камо Оганесян, Aleksa Amanovic, Жарко Томашевич, Абзал Бейсебеков (Вараздат Ароян, 45'), Josip Condric Предупреждения: Dembo Darboe (42'), Стипе Лончар (43'), Aleksa Amanovic (48'), Вараздат Ароян (52'), Бошко Шутало (70')

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В параллельной игре чешская «Виктория» на своем поле взяла минимальный верх над «Балкани» из Косово с результатом 1:0. Судьбу противостояния решил точный удар Лукаша Калваха.

    Футбол. Лига конференций. Группа C
    Виктория Пльзень — Балкани 1:0
    Гол: 1:0 Лукаш Кальвах (73') Виктория Пльзень: Индржих Станек, Лукаш Гейда, Робин Гранач, Sampson Dweh, Ян Копиц, Павел Буха (Ибрагим Траоре, 63'), Лукаш Кальвах, Cadu, Rafiu Durosinmi (Матей Выдра, 87'), Томаш Хоры (Jan Kliment, 69'), Павел Шульц (Адам Влканова, 87') Балкани: Назми Грипши, Альбин Бериша (Vesel Limaj, 83'), Walid Hamidi (Almir Kryeziu, 73'), Qendrim Zyba, Эдвин Куч, Люмбард Деллова, Лоренц Траши (Bleart Tolaj, 83'), Gentrit Halili (Арбер Потоку, 60'), Байрам Яшаница, Арменд Тачи, Enea Kolici Предупреждения: Арменд Тачи (54'), Павел Шульц (64'), Томаш Хоры (67')

    Таким образом, «Динамо» и «Виктория» набрали по три очка.

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