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    Черчесов: Не сожалею, что не поехал в Саудовскую Аравию

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него определенная планка требований по поводу возможной следующей работы.

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    «Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать. Вот я пример привел.

    Я понимаю, что есть клуб "Ференцварош", но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как.

    Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди.

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    • Меня не смущает. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно — решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения.

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    • Не сожалею, что не поехал в Саудовскую Аравию. Есть принципы. Ты, работая в одном клубе, не имеешь права за спиной вести какие‑то переговоры. Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно. Я, может, старомоден, но в этом плане никаких изменений в моих принципах нет», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в июле после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов.

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