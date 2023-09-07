Черчесов рассказал, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, почему летом отказался от работы в

«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером "Ференцвароша". У нас были цели, которые мы перед собой ставили.

Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал [на переговоры], еще приедут, если посчитают нужным», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в июле после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов.