Артета: Мы получили удовольствие, действовали здорово в обеих штрафных

Наставниквысказался о матче против(4:0).

«Мы получили удовольствие. Мы с первой минуты пошли вперед. Мы действовали действительно здорово в обеих штрафных, а в Лиге чемпионов это обязательное условие, если хочешь на что-то претендовать.

В действиях между штрафными есть что улучшить, но внутри них мы играли феноменально.

Хочу насладиться вечером, вернуться домой и организовать приятный поздний ужин с женой. Я буду наслаждаться этой победой, а завтра сосредоточусь на "Тоттенхэме", потому что впереди важная игра», — приводит слова Артеты BBC.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал первые три очка в своей группе.