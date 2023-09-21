Артета: Мы получили удовольствие, действовали здорово в обеих штрафных

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Мы получили удовольствие. Мы с первой минуты пошли вперед. Мы действовали действительно здорово в обеих штрафных, а в Лиге чемпионов это обязательное условие, если хочешь на что-то претендовать.
В действиях между штрафными есть что улучшить, но внутри них мы играли феноменально.
Хочу насладиться вечером, вернуться домой и организовать приятный поздний ужин с женой. Я буду наслаждаться этой победой, а завтра сосредоточусь на "Тоттенхэме", потому что впереди важная игра», — приводит слова Артеты BBC.
Благодаря этой победе «Арсенал» набрал первые три очка в своей группе.