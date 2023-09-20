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    У «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Кейна из «Баварии»

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    Председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что у лондонского клуба есть возможность обратного выкупа нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «У нас есть пункт, который предусматривает наше право на обратный выкуп Кейна.

    Хотел бы поблагодарить Гарри за всё, что он сделал для нас. Но мы всегда будем ждать его возвращения — он навсегда в нашей истории», — приводит слова Леви football.london.

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    В текущем чемпионате Германии Кейн провел четыре матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе этого года за 100 миллионов евро.

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