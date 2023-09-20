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    Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?

    «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Ставки (к. 2.19) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Бавария» — фаворит матча
    «Бавария» принимает на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 20 Сентября 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Бавария»

    В прошлом сезоне «Бавария» с большим трудом, но все же стала чемпионом Германии в 11 раз подряд. А вот в Кубке Германии и Лиге чемпионов команда не смогла добиться успеха.

    Мюнхенский коллектив стартовал в новой кампании с провала. Чемпион без шансов уступили «РБ Лейпцигу» (0:3) в поединке за Суперкубок страны.

    Коэффициенты матча Бавария — Манчестер Юнайтед

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  • 1.534.705.80Бонус$9500
    •

    В новом розыгрыше чемпионата у баварцев все более-менее — три победы и ничья в четырех стартовых матчах. Как раз из-за ничьей с «Байером» (2:2), последний и опережает конкурента по разнице мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на 13-й строчке таблицы АПЛ, набрав в пяти турах шесть очков. Несмотря на то, что это пока лишь старт сезона, у клуба уже три поражения.

    «Красные Дьяволы» до сих пор давали повод для критики после каждого матча. В том числе после тяжелых побед над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

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    • Несмотря на победы, это были настоящие нервотрепки для болельщиков манкунианцев. В обоих матчах команда вынуждена была отыгрываться и по игре выглядела хуже соперников.

    В четырех последних поединках коллектив проиграл трижды при одной победе, так что гостям будет сложно не то что победить, а просто не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,53. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивается в 5,61, ничья — в 4,76.

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    В трех последних матчах гостей, а также в трех из четырех последних поединков хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,19.

    Еще один вариант ставки — «Бавария» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева победили при тотал больше 2,5 голов.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» за 5.03.

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    «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?
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