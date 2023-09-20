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    В Мюнхене не будет победителя?!

    «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.03 на матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»
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    Харри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 20 Сентября 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Бавария»

    Старт в чемпионате Германии «Баварии» удался. Мюнхенцы добыли 10 очков в 4 матчах, находясь сейчас на 2 позиции.

    Правда, забивает команда не так, чтобы часто. Все-таки 11 мячей для мюнхенцев никак не назовешь крейсерским показателем.

    Коэффициенты матча Бавария — Манчестер Юнайтед

    1X2Новым игрокам
  • 1.534.705.80Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда потеряла первые очки в Бундеслиге. «Бавария» расписала мировую с «Байером» (2:2).

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    А вот в кадровом плане у немцев практически полный штиль. Лишь Мануэль Нойер давно находится в клубном лазарете.

    «Бавария» наверняка будет активно атаковать. Харри Кейн и его партнеры привычно максимально мотивированы на успех в Лиге чемпионов.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы снова не блещут результатами. Над Эриком тен Хагом всерьез нависла угроза увольнения.

    «Манчестер Юнайтед» на данный момент находится на 13 месте в АПЛ. Причем в 5 матчах в воротах команды уже побывало 10 мячей.

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    • В своем последнем поединке команда снова осталась без очков. «Манчестер Юнайтед» по всем статьям уступил «Брайтону» (1:3).

    Ко всем проблемам прибавились еще и кадровые. Сразу несколько игроков не примут участия в отчетном поединке.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Вот только собственные проблемы в обороне явно не будут решены.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 5.97, ничья оценена — в 5.03.

    Мюнхенцы в своем последнем матче не лучшим образом выглядели в обороне, чем явно могут воспользоваться манкунианцы.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.03. Еще вариант для ставки — Победа «Манчестер Юнайтед» за 5.97. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.03), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. В Мюнхене не будет победителя?!
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