«Фейенорд» — «Селтик»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

В первом туре Лиги чемпионов голландскийуверенно одерживает победу над шотландскимсо счетом 2:0. Голы забивали

Голландский вингер забил первый мяч на исходе первого тайма. На 64-й минуте за две желтые карточки был удален защитник «Селтика» Карл Лагербилке, сфоливший в своей штрафной. Но Пайшао не реализовал пенальти.

На 68-й минуте судья удаляет второго футболиста «Селтика». А спустя 8 минут иранец Джаханбахш своим голом устанавливает окончательный счет в матче.

Следующий матч «Фейенорд» проведет в гостях против «Атлетико», а «Селтик» будет принимать дома «Лацио». Матчи намечены на 4 октября.