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    «Фейенорд» обыграл «Селтик» в матче с двумя удалениями

    «Фейенорд» — «Селтик»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

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    В первом туре Лиги чемпионов голландский «Фейенорд» уверенно одерживает победу над шотландским «Селтиком» со счетом 2:0. Голы забивали Калвин Стенгс и Алиреза Джаханбахш.

    Калвин Стенгс
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    Калвин Стенгс

    Голландский вингер забил первый мяч на исходе первого тайма. На 64-й минуте за две желтые карточки был удален защитник «Селтика» Карл Лагербилке, сфоливший в своей штрафной. Но Пайшао не реализовал пенальти.

    На 68-й минуте судья удаляет второго футболиста «Селтика». А спустя 8 минут иранец Джаханбахш своим голом устанавливает окончательный счет в матче.

    Следующий матч «Фейенорд» проведет в гостях против «Атлетико», а «Селтик» будет принимать дома «Лацио». Матчи намечены на 4 октября.

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