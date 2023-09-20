«Арсенал» — ПСВ: счет матча 4:0, обзор голов

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
Точными ударами отметились Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэль Жезус и Мартин Эдегор.
Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Бавария — Манчестер Юнайтед 4:3
Голы: 1:0 Лерой Зане (28'), 2:0 Серж Гнабри (32'), 2:1 Расмус Хёйлунн (49'), 3:1 Гарри Кейн (пенальти) (54'), 3:2 Каземиро (88'), 4:2 Матис Тель (90 + 2'), 4:3 Каземиро (90 + 5') Бавария: Свен Ульрайх, Конрад Лаймер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Лерой Зане (Матис Тель, 87'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 75'), Серж Гнабри (Кингсли Коман, 63'), Гарри Кейн (Томас Мюллер, 87') Манчестер Юнайтед: Расмус Хёйлунн (Антони Марсьяль, 81'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Факундо Пельистри (Алехандро Гарначо, 81'), Кристиан Эриксен (Скотт МакТоминай, 69'), Каземиро, Серхио Регилон, Лисандро Мартинес, Виктор Линделёф, Диогу Далот, Андре Онана Предупреждения: Леон Горецка (62'), Лисандро Мартинес (62')
Благодаря этой победе «Арсенал» набрал первые три очка в своей группе.