Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий ни разу не говорил, кого поставить в состав

Экс-тренер «Краснодара»опроверг слухи о том, что владелец клубавлияет на определение состава команды.

«Я понимаю, что вы имеете в виду. Мне задавали вопрос: "А в состав Галицкий лезет или нет?" Слушайте, это его команда. Сделайте для города, клуба хотя бы сотую часть того, что сделал он, а потом рассуждайте.

И тем не менее он с уважением относится к выбору каждого тренера. Тренер ведет тренировочный процесс и знает, кто лучше готов. Мне он ни разу не говорил: Сан Саныч, поставьте того и того», — приводит слова Сторожука «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Краснодар» — «Динамо»

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.