ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеЗаколдованный турнир. Сумеет ли обновленный ПСЖ наконец взломать код Лиги чемпионов?
    Все новости спорта

    Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий ни разу не говорил, кого поставить в состав

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Экс-тренер «Краснодара» Александр Сторожук опроверг слухи о том, что владелец клуба Сергей Галицкий влияет на определение состава команды.

    Сергей Галицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Галицкий

    «Я понимаю, что вы имеете в виду. Мне задавали вопрос: "А в состав Галицкий лезет или нет?" Слушайте, это его команда. Сделайте для города, клуба хотя бы сотую часть того, что сделал он, а потом рассуждайте.

  • Сперцян: Галицкий оценивает меня в 15 млн евро
  • Читайте по теме

    • И тем не менее он с уважением относится к выбору каждого тренера. Тренер ведет тренировочный процесс и знает, кто лучше готов. Мне он ни разу не говорил: Сан Саныч, поставьте того и того», — приводит слова Сторожука «Чемпионат».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Краснодар» — «Динамо»

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Краснодар» вновь обыграть «Динамо»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Пари НН» обыграет «Спартак»?!
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры