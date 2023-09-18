Сперцян: Галицкий оценивает меня в 15 млн евро

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
«За сколько Галицкий готов отпустить? Около 15 миллионов евро. Столько я стою? Думаю, что он так считает. А я как считаю? Тоже так.
Должен клуб играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из "Краснодара", поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс.
Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего» — сказал Сперцян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Сперцян провел в текущем чемпионате России восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро.
Интервью с Эдуародом Сперцяном