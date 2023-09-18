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    Сперцян: Галицкий оценивает меня в 15 млн евро

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    Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал, в какую сумму его оценивает владелец клуба Сергей Галицкий.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «За сколько Галицкий готов отпустить? Около 15 миллионов евро. Столько я стою? Думаю, что он так считает. А я как считаю? Тоже так.

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    • Должен клуб играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из "Краснодара", поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс.

    Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего» — сказал Сперцян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    Сперцян провел в текущем чемпионате России восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

    Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро.

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