Сперцян: Галицкий оценивает меня в 15 млн евро

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армениирассказал, в какую сумму его оценивает владелец клуба

«За сколько Галицкий готов отпустить? Около 15 миллионов евро. Столько я стою? Думаю, что он так считает. А я как считаю? Тоже так.

Должен клуб играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из "Краснодара", поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс.

Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего» — сказал Сперцян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сперцян провел в текущем чемпионате России восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро.