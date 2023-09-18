Сперцян: Немного расстроился, что не уехал в Европу

Полузащитник «Краснодара»признался, что хотел покинуть команду минувшим летом.

Сообщалось, что серьезный интерес к Сперцяну проявлял «Аякс».

«Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.

Но сейчас я в "Краснодаре", и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон.

Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс», — сказал Сперцян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сперцян провел в текущем чемпионате России восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.