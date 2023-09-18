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    Сперцян: Немного расстроился, что не уехал в Европу

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что хотел покинуть команду минувшим летом.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Сообщалось, что серьезный интерес к Сперцяну проявлял «Аякс».

    «Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.

    Но сейчас я в "Краснодаре", и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон.

    Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс», — сказал Сперцян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    Сперцян провел в текущем чемпионате России восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

    Интервью с Эдуародом Сперцяном
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