18-го сентября «Краснодар» на своем поле сыграет против «Динамо» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Команда феерит в Премьер-лиге, занимая после 8-и туров 1-е место в таблице с 18-ю очками в активе. Несмотря на это, «Краснодар» попал в группу смерти в Кубке России, играя с «Пари НН», «Спартаком» и «Динамо».

Пока у «Краснодара» довольно средние результаты в кубке. Команда занимает 3-е место в группе, отставая от 2-й строчки лишь на один балл. Именно на этом месте находится «Динамо». Казалось бы, выиграй у москвичей в предстоящей встрече и 2-е место, но у подопечных Марцела Лички победить не так просто.

В последних 6-и матчах у «Краснодара» нет ни одного поражения. Команда выиграла 3 матча и столько же раз сыграла вничью. К тому же, в одном из последних туров РПЛ «Краснодар» уверенно обыграл «Спартак» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

Все прогнозы на футбол

Предстоящий матч для «Краснодара» очень важен с точки зрения перспектив в Кубке России. Если подопечные Владимира Ивича хотят добиться успеха в этом турнире, то команде кровь из носу необходимо обыгрывать «Динамо».

«Динамо»

Кажется, команда окончательно выбралась из ямы и будет претендовать не только на чемпионство в РПЛ, но и на победу в Кубке России. Сейчас «Динамо» показывает привлекательный футбол и точно будет бороться за победу в турнире.

«Бело-голубые» занимают 2-е место в своей группе Кубка России с 4 очками в активе. По сути, «Динамо» будет пытаться сохранять 2-ю строчку, ведь «Спартак» уже улетел в отрыв.

Во встрече против «красно-белых» в рамках Кубка России «Динамо» провалилось, проиграв со счетом 1:4. В том матче «Спартак» поставил «бело-голубых» врасплох, забив все 4 гола за первые 25 минут встречи.

Стоит отметить, что «Динамо» и «Краснодар» уже дважды встречались между собой в нынешнем сезоне. В первом матче «бело-голубые» уступили сопернику со счетом 1:3, а во 2-й встрече «Динамо» уже взяло реванш со счетом 4:3.

Интересно, что решающий гол в этом матче забил Арсен Захарян на 90+6-й минуте, который сейчас выступает за испанский «Реал Сосьедад».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 2.17. На викторию «Динамо» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.90.

Предстоящий матч для обоих команд очень важен с точки зрения турнирной таблицы. Можно предположить, что «Краснодар» все-таки сможет добавить интригу в группе Кубка России.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.19.

Еще один вариант ставки — победа «Краснодара» за 2.17.