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    Кухарчук: «Спартак» — народная команда

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    Футболист «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о предстоящем матче 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России со «Спартаком».

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    По мнению футболиста, красно-белые всегда являются фаворитами в играх на внутренней арене.

    «Мы уже обыгрывали "Спартак" с Юраном в "Химках" весной в последнем туре — 2:1. Опыт есть, но, безусловно, "Спартак" — классная, крутая команда. С ней очень тяжело играть. "Спартак" — по жизни фаворит, народная команда, которая с кем бы ни играла, есть задел», — сказал Кухарчук в эфире «Матч ТВ».

    Игра «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября, в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

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