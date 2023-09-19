Кухарчук: «Спартак» — народная команда

Футболист «Пари НН»высказался о предстоящем матче 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России со «Спартаком».

По мнению футболиста, красно-белые всегда являются фаворитами в играх на внутренней арене.

«Мы уже обыгрывали "Спартак" с Юраном в "Химках" весной в последнем туре — 2:1. Опыт есть, но, безусловно, "Спартак" — классная, крутая команда. С ней очень тяжело играть. "Спартак" — по жизни фаворит, народная команда, которая с кем бы ни играла, есть задел», — сказал Кухарчук в эфире «Матч ТВ».

Игра «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября, в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.