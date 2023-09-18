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    «Жирона» на выезде переиграла «Гранаду»

    «Гранада» — «Жирона»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В поединке пятого тура испанской Примеры «Жирона» на выезде переиграла «Гранаду» со счетом 4:2.

    «Жирона»
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    «Жирона»

    На голы Виктора Цыганкова, Савио, Давида Лопеса и Яна Коуто хозяева ответили точными ударами Мирто Узуни и Лукаса Бойе.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Жирона 2:4
    Голы: 0:1 Виктор Цыганков (22'), 0:2 Савио (31'), 0:3 Давид Лопес (34'), 1:3 Мюрто Узуни (63'), 2:3 Лукас Бое (85'), 2:4 Ян Коуту (89') Гранада: Рауль Фернандес, Рикард Санчес, Виктор Диас (Рауль Торренте, 62'), Игнаси Микель, Карлос Нева (Фамара Дьедиу, 83'), Хосе Кальехон (Гонсало Вильяр, 62'), Оскар Мелендо (Антонио Пуэртас, 74'), Херард Гумбау, Брайан Сарагоса Мартинес (Альваро Фернандес, 83'), Мюрто Узуни, Лукас Бое Жирона: Артем Довбик (Кристиан Стуани, 71'), Савио (Валери Фернандес, 90'), Алейш Гарсия, Иван Мартин (Янхель Эррера, 71'), Виктор Цыганков (Порту Кристиан, 68'), Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд (Хуанпе, 90'), Эрик Гарсия, Ян Коуту, Пауло Гассанига Предупреждения: Мюрто Узуни (23'), Оскар Мелендо (33'), Рауль Торренте (70'), Ян Коуту (72'), Хуанпе (90 + 4'), Янхель Эррера (90 + 7')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Жирона» набрала 13 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. У «Гранады» осталось три балла и восемнадцатая позиция.

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