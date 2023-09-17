Агент Дивеева: Восстановление Игоря раньше сроков — такое невозможно

, являющийся представителем защитника ЦСКА, рассказал о процессе восстановления футболиста. Ранее игрок перенес операцию на голеностопе.

«Восстановление Игоря раньше сроков — такое невозможно. Футболист себя чувствует нормально, реабилитация идёт по плану, но во избежание рецидива нужно сдерживать сроки. Это не значит, что восстановление задерживается, но и торопиться тоже нельзя. Пока ещё рано говорить о том, когда футболист сможет выйти и тренироваться на поле. В процессе физиологии никогда не стоит спешить», — передаёт слова Ерёмина Sport24.

Дивеев получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом.