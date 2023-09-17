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    Чеферин — о Саудовской Аравии: Если ваш любимый игрок улетает на Марс, вы просто перестаете за ним следить

    Футбол УЕФА Саудовская Про-Лига
    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о массовом переходе футболистов в Саудовскую Аравию.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Думаю, что эта история будет относительно скоротечной. Я много раз говорил, что это неправильный подход к развитию футбола. Не нужно пытаться развивать футбол при помощи игроков, практически завершивших карьеру в Европе. Китай поступал так несколько лет назад, и его команда до сих пор не попадает на ЧМ.

    Да, можно говорить о новом уровне с точки зрения имен, но не денег. Карлос Тевес, звездный футболист, подписывал в Китае контракт на 100 млн долларов в свое время. Сейчас суммы немного больше, наверное, но я не вижу у молодых звезд вроде Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе желания переехать в Саудовскую Аравию.

    Не сказал бы, что мне кого-то будет не хватать. На следующей неделе начинается Лига чемпионов, все ее ждут. В апреле я выступал с лекцией в Гарвардском университете в США, там были 400 студентов и профессоров. Когда я спросил, кто следит за европейским футболом, руку подняли 397. Еще трое сказали, что смотрят МЛС. Один из них был в футболке "Баварии".

    Так что у нашего футбола все отлично. Наши исследования говорят, что люди следят за двумя направлениями: своей национальной сборной или клубом и каким-то чемпионатом. Если ваш любимый игрок улетает на Марс, вы просто перестаете за ним следить. Такие новости интересны только во время трансферного окна», — приводит слова Чеферина N1.

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