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    Нгамале: Бывают моменты, когда мы теряем концентрацию в концовках

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    Нападающий «Динамо» Муми Нгамале подвел итог матча с «Пари НН» (1:1).

    Муми Нгамале
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    Муми Нгамале

    «К сожалению, бывают моменты, когда мы теряем концентрацию в концовках. Соответственно, соперники этим пользуются. Будем над этим работать. Согласен с тренером, который сказал, что мы сами себя убили. Наша цель, то, ради чего мы тренируемся, — это подниматься на первые места. Сегодня создавали много моментов, но не реализовали их. Этим и отличается игра топ-команды — она свои возможности использует. Мы же сыграли не лучшим образом», — приводит слова Нгамале РИА Новости.

    После этого матча нижегородцы занимают 7-е место в таблице РПЛ (11 очков), а «Динамо» — на 2-й строчке (15).

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