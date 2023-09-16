Нгамале: Бывают моменты, когда мы теряем концентрацию в концовках

Нападающийподвел итог матча с(1:1).

«К сожалению, бывают моменты, когда мы теряем концентрацию в концовках. Соответственно, соперники этим пользуются. Будем над этим работать. Согласен с тренером, который сказал, что мы сами себя убили. Наша цель, то, ради чего мы тренируемся, — это подниматься на первые места. Сегодня создавали много моментов, но не реализовали их. Этим и отличается игра топ-команды — она свои возможности использует. Мы же сыграли не лучшим образом», — приводит слова Нгамале РИА Новости.

После этого матча нижегородцы занимают 7-е место в таблице РПЛ (11 очков), а «Динамо» — на 2-й строчке (15).