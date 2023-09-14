Пулишич заявил, что «Милан» стать чемпионом Италии в нынешнем сезоне

Полузащитникрассказал о перспективах команды на чемпионство в Серии А сезона 2023/2024.

«Мы уверены в себе. У нас сильные игроки, приехали качественные футболисты. В клубе отличная смесь талантов. Мы можем победить, нам просто нужно продолжать работать и показывать такую игру.

Мы отлично начали. Я знаю, что мы сделаем все возможное. Я хочу одержать победу, ведь в конце концов это самое главное», — сказал Пулишич в интервью La Gazzetta dello Sport.

После 3-х туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. В следующем матче «россонери» сыграют 16-го сентября с «Интером».