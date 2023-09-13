Стали известны все участники Кубка Африки-2023

Накануне закончился (почти) отборочный турнир Кубка африканских наций-2023, который пройдет в январе-феврале следующего года в Кот-д'Ивуаре.

В отборочном турнире осталось провести только один матч в группе K между Марокко и Либерией, который был перенесен из-за недавнего разрушительного землетрясения в североафриканской стране. Однако его результат не повлияет на определение участников финальной стадии.

В турнире примут участие 24 команды. Примечательно, что среди них нет ни одного дебютанта.

Полный список выглядит следующим образом: Кот-д'Ивуар (хозяйка), Марокко, Алжир, ЮАР, Сенегал (действующий чемпион), Буркина-Фасо, Тунис, Египет, Замбия, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Гвинея, Гана, Ангола, Танзания, Мозамбик, ДР Конго, Мавритания, Гамбия, Камерун, Намибия.

Жеребьевка финального турнира должна пройти в Абиджане 12 октября. Турнир пройдет в пяти городах и на шести стадионах Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля 2024 года. Изначально соревнования должны были пройти с 23 июня по 23 июля 2023 года, однако из-за неблагоприятных погодных условий в стране-хозяйке в течение лета турнир решено было провести зимой.