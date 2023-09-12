начнут матч в 21:45 группа C, 12.09.2023.

Последний матч между собой: Северная Македония — Мальта 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Северная Македония»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мальта — Северная Македония.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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