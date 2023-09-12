Мальта
Болельщики Мальты рассчитывают, что команда наконец-то наберет первое очко в квалификации Евро-2024. Ранее были четыре поражения кряду. Как будет на этот раз?
Интересно, что мальтийцы до этого добились двух побед, но это были товарищеские матчи. Команда в июне выиграла у Люксембурга со счетом 1:0, а в сентябре взяла верх над Гибралтаром (1:0).
Коэффициенты матча Мальта — Северная Македония
Сборная Мальты звезд с неба не хватает. Ей невероятно сложно противостоять Англии, Италии и Украине, с которыми команда оказалась в одной группе. Самые высокие шансы добиться успеха лишь в противостоянии с Северной Македонией.
На данный момент Мальта замыкает турнирную таблицу. В четырех предыдущих встречах команда не набрала ни одного балла. В домашней игре есть неплохая возможность прервать неудачную серию.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии — настоящий «крепкий орешек» в этой группе. Ранее команда преподнесла сюрприз в игре с Италией. Фаворит неожиданно остался без победы.
Конечно, в матче против Италии македонцы потратили слишком много сил. Ничья 1:1 с действующими чемпионами Европы дорогого стоит. Никто не думал, что Северная Македония остановит на своем поле одного из главных фаворитов отборочной группы.
На данный момент в активе македонской команды 4 очка. Ранее сборная обыграла Мальту (2:1), разошлась миром с Италией (1:1), а также уступила Англии (0:7) и Украине (2:3).
В предстоящей встрече гости являются фаворитами. Северная Македония уже обыгрывала Мальту на своем поле. Что будет теперь? Хозяева могут воспользоваться усталостью соперника после изнурительной битвы с Италией.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Северной Македонии предлагают коэффициент — 1.72. На выигрыш хозяев дают — 5.30, ничья оценена — в 3.77.
В предстоящем матче гости будут активно атаковать. Сенсации вряд ли случится. Северная Македония реализует свои моменты и выиграет встречу.
Наш прогноз — победа Северной Македонии с коэффициентом 1.72.
Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2.5) за 2.17.