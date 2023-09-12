Во вторник, 12 сентября, сборная Мальты сыграет против национальной команды Северной Македонии в отборочном цикле Евро-2024. Встреча начнется в 21:45 мск. Мальта — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Болельщики Мальты рассчитывают, что команда наконец-то наберет первое очко в квалификации Евро-2024. Ранее были четыре поражения кряду. Как будет на этот раз?

Интересно, что мальтийцы до этого добились двух побед, но это были товарищеские матчи. Команда в июне выиграла у Люксембурга со счетом 1:0, а в сентябре взяла верх над Гибралтаром (1:0).

Коэффициенты матча Мальта — Северная Македония 1X2Новым игрокам 5.203.751.73Бонус$9500

Сборная Мальты звезд с неба не хватает. Ей невероятно сложно противостоять Англии, Италии и Украине, с которыми команда оказалась в одной группе. Самые высокие шансы добиться успеха лишь в противостоянии с Северной Македонией.

Все прогнозы на Евро-2024

На данный момент Мальта замыкает турнирную таблицу. В четырех предыдущих встречах команда не набрала ни одного балла. В домашней игре есть неплохая возможность прервать неудачную серию.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии — настоящий «крепкий орешек» в этой группе. Ранее команда преподнесла сюрприз в игре с Италией. Фаворит неожиданно остался без победы.

Конечно, в матче против Италии македонцы потратили слишком много сил. Ничья 1:1 с действующими чемпионами Европы дорогого стоит. Никто не думал, что Северная Македония остановит на своем поле одного из главных фаворитов отборочной группы.

На данный момент в активе македонской команды 4 очка. Ранее сборная обыграла Мальту (2:1), разошлась миром с Италией (1:1), а также уступила Англии (0:7) и Украине (2:3).

В предстоящей встрече гости являются фаворитами. Северная Македония уже обыгрывала Мальту на своем поле. Что будет теперь? Хозяева могут воспользоваться усталостью соперника после изнурительной битвы с Италией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Северной Македонии предлагают коэффициент — 1.72. На выигрыш хозяев дают — 5.30, ничья оценена — в 3.77.

В предстоящем матче гости будут активно атаковать. Сенсации вряд ли случится. Северная Македония реализует свои моменты и выиграет встречу.

Наш прогноз — победа Северной Македонии с коэффициентом 1.72.

Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2.5) за 2.17.