Руди Феллер Фото: globallookpress.com
«Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 — это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше.
Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно.
В матче с Францией мы не имеем права обосраться. Мы — Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах», — сказал спортивный директор сборной Германии Bayern & Germany.
Следующий матч сборная Германии проведет с Францией 12 сентября.