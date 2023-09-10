Спортивный директор сборной Германиивысказался о поражении команды от Японии (1:4) в товарищеском матче.

«Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 — это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше.

Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно.

В матче с Францией мы не имеем права обосраться. Мы — Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах», — сказал спортивный директор сборной Германии Bayern & Germany.

Следующий матч сборная Германии проведет с Францией 12 сентября.