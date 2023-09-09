начнут матч в 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 09.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Черноморец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Черноморец»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Шинник — Черноморец.

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