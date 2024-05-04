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    «Эвертон» не смог обыграть «Лутон» в матче АПЛ

    «Лутон Таун» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Лутон» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

    «Эвертон»
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    «Эвертон»

    Первый гол забили «ириски» на 24-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Лутона», а нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

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    «Лутону» удалось сравнять счет на 31-й минуте благодаря точному удару форварда команды Элайджа Адебайо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лутон Таун — Эвертон 1:1
    Голы: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (пенальти) (24'), 1:1 Elijah Adebayo (31') Предупреждения: Джеймс Гарнер (9'), Тахит Чон (43'), Идрисса Гейе (52'), Андре Гомеш (90 + 3')

    После этого матча «Эвертон» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Лутон» — на 18-й позиции (26 баллов).

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