«Лутон Таун» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграли вничью (1:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол забили «ириски» на 24-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Лутона», а нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

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«Лутону» удалось сравнять счет на 31-й минуте благодаря точному удару форварда команды Элайджа Адебайо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лутон Таун — Эвертон 1:1 Голы: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (пенальти) (24'), 1:1 Elijah Adebayo (31') Предупреждения: Джеймс Гарнер (9'), Тахит Чон (43'), Идрисса Гейе (52'), Андре Гомеш (90 + 3')

После этого матча «Эвертон» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Лутон» — на 18-й позиции (26 баллов).