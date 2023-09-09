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    «Шинник» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 сентября 2023 года

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    «Шинник»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 17:00 мск. «Шинник» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Шинник»

    Ярославцев причисляли к отряду борцов за выживание. Между тем, «Шинник» находится на 5 строчке таблицы.

    Интересно, что команда забила лишь 9 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота она пропустила столько же.

    В минувшем туре первенства «Шинник» снова победил. В родных стенах ярославцы минимально переиграли «Нефтехимик».

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Шинник» не дал себя одолеть махачкалинскому «Динамо» (1:1). Так что ярославцы еще вполне способны приятно удивить.

    И уж точно ярославцы будут стараться добыть три очка. Да и два последних очных поединка с «моряками» для команды завершились победами.

    «Черноморец» Нв

    Эта команда сейчас находится на 15 месте в таблице. «Черноморец» Нв в 8 матчах выиграл лишь однажды.

    Зато команда Константина Зырянова не познала горечи поражений. 7 ничьих в 8 матчах — это по лучшим образцам армавирского «Торпедо» эпохи Валерия Карпина.

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    • Минувший тур принес команде один зачетный пункт. Очередная ничья случилась в поединке с «Акроном» (0:0).

    А вот реализация у «моряков» хромает на обе ноги. В трех последних матчах команда Зырянова не смогла отличиться ни разу.

    В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Состав у новороссийцев по именам крепкий, да и пора бы начинать забивать!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.88, ничья оценена — в 3.28.

    «Морякам» пора бы улучшать реализацию, да и хозяева явно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.

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    «Шинник» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Прогнозы на футбол. В Ярославле забьют все!
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