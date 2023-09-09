«Шинник» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 17:00 мск. «Шинник» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Ярославцев причисляли к отряду борцов за выживание. Между тем, «Шинник» находится на 5 строчке таблицы.

Интересно, что команда забила лишь 9 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота она пропустила столько же.

В минувшем туре первенства «Шинник» снова победил. В родных стенах ярославцы минимально переиграли «Нефтехимик».

Прогнозы на ФНЛ

До того «Шинник» не дал себя одолеть махачкалинскому «Динамо» (1:1). Так что ярославцы еще вполне способны приятно удивить.

И уж точно ярославцы будут стараться добыть три очка. Да и два последних очных поединка с «моряками» для команды завершились победами.

«Черноморец» Нв

Эта команда сейчас находится на 15 месте в таблице. «Черноморец» Нв в 8 матчах выиграл лишь однажды.

Зато команда Константина Зырянова не познала горечи поражений. 7 ничьих в 8 матчах — это по лучшим образцам армавирского «Торпедо» эпохи Валерия Карпина.

Минувший тур принес команде один зачетный пункт. Очередная ничья случилась в поединке с «Акроном» (0:0).

А вот реализация у «моряков» хромает на обе ноги. В трех последних матчах команда Зырянова не смогла отличиться ни разу.

В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Состав у новороссийцев по именам крепкий, да и пора бы начинать забивать!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 1.97.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.88, ничья оценена — в 3.28.

«Морякам» пора бы улучшать реализацию, да и хозяева явно будут активно атаковать .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.