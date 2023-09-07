Карасев может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев в ближайшее время может получить назначение на матчи под эгидой сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее на этой неделе Карасев вернулся со сборов УЕФА, где он успешно сдал все тесты и нормативы.

По данным источника, вскоре после этого он может получить назначение на международные матчи.

Если это произойдет, это станет первым назначением российских судей на международные матчи с весны 2022 года.

Велика вероятность, что назначение россиян на международные матчи случится уже в этом месяце. В первое время речь пойдет о роли делегатов и инспекторов матчей.

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.