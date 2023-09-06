Гризманн об «Атлетико»: Сказал своей сестре: «Я не переезжаю, я остаюсь здесь»

Форвард мадридскогоответил на вопрос о возможном уходе из стана «матрасников».

«Летом поступали звонки, но я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от звания лучшего бомбардира в истории "Атлетико".

Я сказал своей сестре: "Я не переезжаю, я остаюсь здесь". Я постараюсь побить рекорд», — приводит слова Гризманна Relevo.

Напомним, что Гризманн забил 158 голов за все время выступления в «Атлетико». Лучший бомбардир в истории «матрасников» Луис Арагонес забил 173 мяча.

В прошлом сезоне француз провел 38 матчей за «Атлетико» в Примере, забил 15 голов и сделал 16 голевых передач.