ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ла Лига. «Реал» побеждает, «Барселона» не отстает

    Итоги 4-го тура чемпионата Испании по футболу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Альмерия Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Кадис Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Гранада Лас-Пальмас
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября Новак ДжоковичКатастрофа Свентек, камбэк Джоковича и успехи американцев Сирил ГанГан деклассировал Спивака, Фиро разобрала Намаюнас. Обзор карда UFC Paris
  • 22:03
    • Московское «Динамо» дома обыграло «Амур»
  • 21:52
    • «Ак Барс» благодаря дублю Яшкина победил «Трактор»
  • 20:20
    • СКА всухую обыграл «Ладу» и одержал вторую победу подряд
  • 19:09
    • Официально: Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет
  • 12:37
    • В сборную России вызваны шесть новых игроков
    Все новости спорта
    «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» Мадрид
    «Реал» продолжает выигрышную серию в Ла Лиге: 4 матча — 4 победы. Следом за мадридцами идут «Жирона» и «Барселона». В зоне вылета по-прежнему терпит бедствие «Севилья».

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей тура на 4-е место поднялся «Атлетико», «матрасники» обошли в чемпионате «Атлетик».

    Улучшили свое положение «Реал Сосьедад» (с 11-го на 8-е) и «Алавес» (с 12-го на 9-е). По две строчки потеряли «Осасуна» (10 место), «Валенсия» (11 место) и «Райо Вальекано» (12 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Зону вылета покинула «Сельта», одержав первую победу в сезоне, команда взлетела с 18-го места на 13-е. «Сельте» удалось обойти в испанской Примере «Хетафе» (14 место), «Вильярреал» (15 место), «Гранаду» (16 место), «Мальорку» (17 место) и «Лас-Пальмас» (18 место).

    Трио лидеров

    Испанскую Ла Лигу возглавляет мадридский «Реал». Королевский клуб в этом сезоне пока выступает без потерь. В стартовых турах «галактикос» нанес поражения «Атлетик» из Бильбао (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0).

    В 4-м туре чемпионата Испании «Реал» на своей арене переиграл «Хетафе» (2:1). Победу «сливочным» принёс Джуд Беллингем, который забил решающий гол на 95-й минуте встречи.

  • Обратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?
  • Европейские топ-клубы торопятся усилиться в последние дни трансферного окна
  • 30/08/2023

    • В итоге «Реал» Мадрид набрал 12 очков и опережает ближайших конкурентов на 2 балла. «Жирона» идет следом — на втором месте в туринирной таблице, у команды 10 набранных пунктов. В рамках минувшего игрового дня «Жирона» с минимальным счётом переиграл дебютанта чемпионата — «Лас-Пальмас» (1:0).

    «Осасуна» — «Барселона»
    globallookpress.com

    На третьей строчке расположилась «Барселона», действующие чемпионы вырвали победу у «Осасуны» (2:1). Решающий гол на 86-й минуте забил Роберт Левандовский, реализовав пенальти. В итоге «сине-гранатовые» заработали 10 очков.

    По 7 очков

    Сразу 4 команды набрали по 7 очков. Место в топ-4 сохранил «Атлетико» несмотря на перенос игры с «Севильей» на поздний срок.

    Пятое место в чемпионате занимает «Атлетик», коллектив из Бильбао разошелся миром с «Мальоркой» (0:0).

    «Кадис» — «Вильярреал»
    globallookpress.com

    На шестой строчке расположился «Кадис», после того как переиграл «Вильярреал» (3:1). В составе «желтой подлодки» дубль оформил Дарвин Мачис, ещё один гол на счету Криса Рамоса.

    В топ-7 испанского чемпионата входит «Бетис», который добился минимальной победы в поединке против «Райо Вальекано» (1:0). Единственный и победный гол забил Виллиан Жозе.

    Зона вылета

    В зоне вылета испанского чемпионата расположилась «Севилья», у которой еще нет набранных очков.

  • Трансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • «Галатасарай» усиливается, де Хеа в поиске команды, Погба и Жоржиньо могут сменить место работы
  • Сегодня

    • «Севилья» проиграл в трех играх подряд, уступив «Валенсии» (1:2), «Алавесу» (3:4) и «Жироне» (1:2).

    Тур № 5

    Следующий тур чемпионата Испании пройдет с 15 по 18 сентября.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В воскресенье, 17 сентября сыграет лидер «Реал», «галактикос» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Днем ранее, 16 сентября свой поединок сыграет «Барселона». Каталонский клуб примет «Бетис».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Аутсайдер Примеры «Севилья» свой поединок проведет дома, в гости пожалует «Лас-Пальмас». Игра запланирована на воскресенье, 17 сентября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рексхэм — Ньюкасл Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нива Долбизно — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:40
    •  1.97
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры