Ла Лига. «Реал» побеждает, «Барселона» не отстает

«Реал» продолжает выигрышную серию в Ла Лиге: 4 матча — 4 победы. Следом за мадридцами идут «Жирона» и «Барселона». В зоне вылета по-прежнему терпит бедствие «Севилья».

Изменения в турнирной таблице

После матчей тура на 4-е место поднялся «Атлетико», «матрасники» обошли в чемпионате «Атлетик».

Улучшили свое положение «Реал Сосьедад» (с 11-го на 8-е) и «Алавес» (с 12-го на 9-е). По две строчки потеряли «Осасуна» (10 место), «Валенсия» (11 место) и «Райо Вальекано» (12 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

Зону вылета покинула «Сельта», одержав первую победу в сезоне, команда взлетела с 18-го места на 13-е. «Сельте» удалось обойти в испанской Примере «Хетафе» (14 место), «Вильярреал» (15 место), «Гранаду» (16 место), «Мальорку» (17 место) и «Лас-Пальмас» (18 место).

Трио лидеров

Испанскую Ла Лигу возглавляет мадридский «Реал». Королевский клуб в этом сезоне пока выступает без потерь. В стартовых турах «галактикос» нанес поражения «Атлетик» из Бильбао (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0).

В 4-м туре чемпионата Испании «Реал» на своей арене переиграл «Хетафе» (2:1). Победу «сливочным» принёс Джуд Беллингем, который забил решающий гол на 95-й минуте встречи.

В итоге «Реал» Мадрид набрал 12 очков и опережает ближайших конкурентов на 2 балла. «Жирона» идет следом — на втором месте в туринирной таблице, у команды 10 набранных пунктов. В рамках минувшего игрового дня «Жирона» с минимальным счётом переиграл дебютанта чемпионата — «Лас-Пальмас» (1:0).

«Осасуна» — «Барселона» globallookpress.com

На третьей строчке расположилась «Барселона», действующие чемпионы вырвали победу у «Осасуны» (2:1). Решающий гол на 86-й минуте забил Роберт Левандовский, реализовав пенальти. В итоге «сине-гранатовые» заработали 10 очков.

По 7 очков

Сразу 4 команды набрали по 7 очков. Место в топ-4 сохранил «Атлетико» несмотря на перенос игры с «Севильей» на поздний срок.

Пятое место в чемпионате занимает «Атлетик», коллектив из Бильбао разошелся миром с «Мальоркой» (0:0).

«Кадис» — «Вильярреал» globallookpress.com

На шестой строчке расположился «Кадис», после того как переиграл «Вильярреал» (3:1). В составе «желтой подлодки» дубль оформил Дарвин Мачис, ещё один гол на счету Криса Рамоса.

В топ-7 испанского чемпионата входит «Бетис», который добился минимальной победы в поединке против «Райо Вальекано» (1:0). Единственный и победный гол забил Виллиан Жозе.

Зона вылета

В зоне вылета испанского чемпионата расположилась «Севилья», у которой еще нет набранных очков.

«Севилья» проиграл в трех играх подряд, уступив «Валенсии» (1:2), «Алавесу» (3:4) и «Жироне» (1:2).

Тур № 5

Следующий тур чемпионата Испании пройдет с 15 по 18 сентября.

В воскресенье, 17 сентября сыграет лидер «Реал», «галактикос» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Днем ранее, 16 сентября свой поединок сыграет «Барселона». Каталонский клуб примет «Бетис».

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Аутсайдер Примеры «Севилья» свой поединок проведет дома, в гости пожалует «Лас-Пальмас». Игра запланирована на воскресенье, 17 сентября.